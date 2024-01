Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Anche in questo mercoledì mattina iniziamo la giornata con l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 17 gennaio 2024, cosa prevedono le stelle per i dodici segni zodiacali? Quali sono i segni più fortunati di questo giorno di metà settimana e quelli con un cielo un po’ più storto che faticheranno di più? Come sempre, le previsioni astrologiche che ogni mattina vengono trasmesse dalle frequenze di Radio Lattemiele, ci aiutano a prendere un po’ le misure di questa giornata, grazie all’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Scopriamo cosa ci aspetta, nel dettaglio, con le previsioni segno per segno su lavoro, amore, fortuna, benessere e molto altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questa luna porta un grande impeto ma la potenza va controllata, altrimenti diventa sfogo. Se alcune questioni che creano tensione vengono sopravvalutate si rischia di esagerare, quindi attenzione. Sia in amore che ancor di più nel lavoro evitate di fare scelte affrettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Toro

Cari toro,non fatevi abbattere da circostanze avverse che ancora ci sono, perchè le cose andranno migliorando. Cercate aiuto qualificato, affidatevi a persone competenti per la soluzione di questioni legali o burocratiche che vi attanagliano. In amore a breve prenderete le redini della situazione e sarete voi a decidere se andare avanti o mettere fine a un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, è probabile che stiate prendendo le misure ad alcune persone in questo momento, c'è anche chi è preoccupato per una persona cara, dovete avere fiducia in voi stessi, non ascoltate gli altri e andate avanti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, arriva un cielo un pò ombroso, che porta con sè qualche piccolo problema e oggi con questa luna anche un pò di nervosismo, ma a volte i conflitti sono utili per cambiare situazioni che non ci piacciono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Leone

Cari leone, da qui ad aprile arriveranno chiamate importanti che vi portano novità. I prossimi mesi saranno importanti per contratti, accordi, collaborazioni e andranno molto bene i nuovi progetti con partenza in tarda primavera. Al momento quindi dovete prepararvi, riflettere, per trovarvi poi pronti ad agire nel momento opportuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, avete tagliato i rami secchi e la vostra vita sta cambiando. Un piccolo successo in arrivo che vi permette di valutare e, se necessario, ridiscutere, la vostra posizione lavorativa. Belli i nuovi legami.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, fare un passo indietro se serve è importante in questo momento, non impuntatevi e non esagerate le situazioni perchè in questo momento anche una frase detta male può creare un problema. Insomma, il consiglio che vi si può dare è: contate fino a dieci prima di esporvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione,l'amore è rientrato nella vostra vita e la fine del mese vi porta un nuovo sorriso. Dovete sforzarvi di superare una fase contrassegnata da eccessiva pigrizia, ritrovando passione nel fare le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, la cosa bella del vostro cielo in questo momento è la grinta e anche l'ottimismo che finalmente torna ad animarvi. Qualche preoccupazione ancora c'è, e va messa una pietra sopra alcune problematiche che vi affliggono da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, oggi luna è contraria quindi potreste andare incontro a qualche rallentamento in giornata, ma avete un cielo di grande forza, che vi spinge verso il successo sul lavoro e a sempre maggiori soddisfazioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, oggi ritrovate grinta, voglia di fare. Non tutto va liscio come l'olio, seite ancora alle prese con qualche problema legato ai soldi per esempio, ma ci sono diverse situazioni che già migliorano, per esempio d'amore, sopratutto se parliamo di rapporti non minati dalla gelosia e dal possesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, sta per arrivare una piccola soddisfazione che vi regalerà un nuova voglia di fare e di mettervi in gioco. Anche le relazioni migliorano dopo il 23 quindi se avete baruffe in corso fareste meglio a temporeggiare e a rimandare i confronti a fine mese.