Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questo inizio settimana presenta lo spirito giusto e quella risorsa di energia capace di offrire la spinta giusta per superare gli ostacoli. Marte è dalla tua parte, ma soprattutto in ambito familiare è bene non farsi trascinare da inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023: Toro

Cari toro, il vostro sarà un inizio di settimana all'insegna della pace interiore. L'armonia che sprigioni dovrebbe favorire il dialogo con il prossimo: tanto in amicizia quanto in amore saprai trovare l'opportuno approccio. Se hai dunque conti in sospeso o malintesi non risolti, approfittane. Anche le opportunità lavorative ti sorridono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, impegnati a trovare il necessario equilibrio tra vita privata e professionale e non nasconderti dietro giri di parole: Mercurio ti aiuterà in tal senso a spiegare le tue ragioni con chiarezza, dunque se ti senti smarrito conta fino a tre e affidati alla forza della comunicazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, oggi è il giorno ideale per mantenere la calma e ponderare per bene progetti presenti e futuri. La Luna ti concederà le giuste armi per amministrare la tua emotività emotiva. In tal modo saprai comprendere meglio sia te stesso che il prossimo.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 luglio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione