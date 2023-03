Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata porta un bell'entusiasmo e voglia di fare nella vostra vita quindi non abbiate paura di buttarvi in nuove conoscenze. Sul lavoro aspettatevi novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023: Toro

Cari toro, oggi la luna vi dà una bella spinta. Sfruttate questo momento positivo per conoscere persone nuove. Sul lavoro arriveranno le risposte che cercavate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, per l'amore è un momento un po' complesso quindi attenzione, soprattutto alle parole e ancora di più se avete a che fare con qualcuno del vostro stesso segno o dei pesci. Sul lavoro, attenzione ai colleghi che potrebbero farvi qualche tiro mancino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2023: Cancro

Caro cancretti, attenzione a questa luna dissonante che porta un po' di nervosismo in amore. Sul lavoro non è il migliore dei periodi quindi cercate di stringere i denti e andare oltre le polemiche.



