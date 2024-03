Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 17 marzo 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 marzo 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica 17 marzo. Cercate di chiudere entro questa sera situazioni in sospeso in famiglia sopratutto dove le tensioni in questo momento sono tante. L' ambizione è tanta, l'energia anche, ma usate sempre prudenza e attenzione ai passi falsi. Preparatevi alle grandi vittorie che arriveranno ad aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Toro

Cari toro, voi siete reduci da un periodo complesso ma davvero importante: con Giove nel segno si cambia aria, si cambia vita. questo pianeta richiede uno sforzo ma lascia spazio a nuove importanti opportunità che dovete essere pronti a cogliere al volo. Sotto pressione i toro che hanno ascendenti capricorno e scoprione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa domenica può essere utile per discutere in amore ma con prudenza, dipende dalle vostre intenzioni. Questa Venere può far diventare una discussione di coppia molto problematica, quindi se volete tagliare fatelo adesso, altrimenti rimandate i chiarimenti a dopo il 6 aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, venere rende più dolci le emozioni, e vi fa venire voglia di mettersi in gioco, è questo il suo effetto più importante: vi invita ad abbandonare paure e reticenze per aprirvi all'amore, quindi se un amore lo state cercando non chiudetevi in casa, questo è un periodo che porta profonde innovazioni nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Leone

Cari Leone, venere non più in opposizione vi libera da pesi, da tante preoccupazioni che vi hanno afflitto e bloccato in questo periodo per la casa, per una persona casa, per questioni di acciacchi fisici, ora tutto è recuperabile, addirittura, se serve, potete pensare ad un ricorso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, queste per voi sono giornate ferme, bloccate per le emozioni ma non solo per le emozioni, c'è calma piatta un pò in tutti i campi della vostra vita. C'è chi ha preso pausa dal lavoro, chi vuole ferie, non c'è grande ritmo e costruzione, si osservano le cose con dfistacco. Domani sarà una giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, aprile per voi sarà un mese importante e di scelte che potrebbero rivelarsi addirittura drastiche. Voi già siete pronti a liberare i vostri pensieri ma non tutto è ancora deciso, quindi cercate di riflettere, anche perchè a giugno si volta pagina.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, in questo cielo ci sono ancora aperte diverse questioni famigliari, tra genitori e figli o con altri parenti, da risolvere al più presto. Questa domenica sarà complicato capire da che parte stare, c'è confusione, bello invece sarà l' inizio di setitmana, e bello continua a essere il cielo per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, la vostra voglia di ribellione aumenta e voi non riuscite mai ad adattarvi alla noia, quindi se siete insofferenti e volete arrabbiarvi è perchè certe tensioni sono arrivate davvero al limite. Cercate di elaborare una strategia che eviti inutili complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, questa venere continua ad essere in buon aspetto e a breve avrete anche mercurio alleato: siete di nuovo in pista, il successo non manca, e oggi, se li cercate, potreste fare nuovi incontri fortunati, emozioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Acquario

Cari acquario,una domenica questa, che inauguara una bella fase, vi regala intuizioni. Nei prossimi giorni piccoli e grandi viaggi saranno molto fortunati. Anche in vista di Pasqua quindi allontanatevi, scoprite posti nuovi e cercate di fare cose diverse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, questo è un periodo in cui le emozioni per voi contano più di tutto, quindi fate il possibile per avvicinarvi in amore, non recuperate però storie del passato, voltate pagina e guardate avanti, Entro maggio riuscita bella di nuovi progetti.