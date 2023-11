Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, la luna è ancora dissonante ma oggi ci saranno belle soddisfazioni, o comunque entro domenica. Questo cielo è molto intrigante per chi lavora in proprio e deve superare un esame, una prova. Via libera alle questioni pratiche. C'è solo qualche dubbio in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023: Toro

Cari toro, oggi nonostante una luna in buon aspetto sarà contrariato. Da tanto state cercando di mantenere il controllo davanti alle provocazioni che arrivano dall'esterno. Cercate di fare il punto della situazione e se c'è da rivedere qualcosa, fatelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata abbiamo un oroscopo interessante. Superati i problemi delle ultime 48 ore con la luna opposta, va meglio. Se ci sono colloqui da affrontare non rimandateli. In amore se c'è un problema bisogna parlare in maniera esplicita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 novembre 2023: Cancro

Cari cancretti, la luna opposta porta qualche piccolo dubbio. Cercate di non pensare troppo al passato ma di vivere il presente e di essere più disponibili nei confronti degli altri. Oggi siete un po' tesi.



