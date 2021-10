Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, questo è un bel periodo per trovare un nuovo amore se siete single da diverso tempo. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci nuove occasioni da cogliere al volo per un riscatto ma dipende molto da voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021: Toro

Cari toro, questa è una giornata favorevole per l'amore, soprattutto per recuperare un rapporto con il proprio partner. Per quanto riguarda il lavoro vi sentite un po' sotto pressione a causa delle troppe responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, luna e Venere sono dissonanti quindi attenzione perché potreste avere qualche dubbio in amore. Sul lavoro venite fuori da un periodo difficie ma preparatevi a cambiare dei riferimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa domenica potrete vivere delle belle emozioni da conividere con la vostra metà. Sul lavoro potrebbero esserci spese di troppo che ritarderanno un progetto a cui state lavorando da un po'.



