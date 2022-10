Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore vi trovate in un momento di stasi anche se le novità arriveranno presto. Sul lavoro state attenti ai soldi perché le uscite potrebbero essere più delle entrate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è bisogno di chiarezza e sincerità quindi affrontate discorsi difficili con il partner. Sul lavoro entro fine mese riuscirete a chiarire tutti i dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata regala grandi emozioni. Sul lavoro avete voglia di mettervi in gioco ma cercate di non fare gli stessi errori del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è un po' di confuzione in amore anche se questa ultima settimana di ottobre porterà belle novità e molta più chiarezza. Sul lavoro questa è la giornata giusta per organizzare e fare scelte importanti.



