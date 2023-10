Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, arriva una bella fase di rilancio per voi. Questo non vuol dire che ogni problema si risolverà in un attimo ma che le cose inizieranno ad andare meglio un po' alla volta. Avete voglia di recuperare tempo e spazi e di provare a fare cose nuove. Per l'amore è un periodo tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023: Toro

Cari toro, questa settimana la luna opposta crea un po' di malessere e qualche sbalzo d'umore. Cercate di prendervi più cura del vostro benessere ed evitate discussioni sia a lavoro che in amore. Questo è il periodo giusto per sistemare le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, siete molto presi dal lavoro in questi giorni e l'amore è stato un po' messo da parte ma avrebbe bisogno di più garanzie. Arrivano nuovi progetti ma cercate di non pretendere tutto troppo subito. Saturno dissonante porta ritardi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 ottobre 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore ci sono meno incertezze rispetto al passato quindi potete iniziare a rilanciare un sentimento. Chi è single è in cerca di nuove storie anche se non è sempre facile incontrare persone interessanti. Provarci, però, è sempre meglio che stare fermi. Sul lavoro arrivano grandi responsabilità.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione