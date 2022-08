Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, avete diverse occasioni per farvi notare dagli altri in questa giornata quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro tutto procede bene ma adesso dovreste iniziare a impegnarvi un po' di più sul fronte amoroso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Toro

Cari toro, siete un po' confusi in amore in questo periodo ma meglio fare chiarezza subito. Dovete capire chi volete al vostro fianco e muovervi di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, ascoltate un po' di più il vostro istinto invece che guardare sempre a cosa vi dicono gli altri. Attenzione allo stress accumulato sia sul lavoro che sulla vita privata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore ci sono diverse cose da gestire e vi sentite nel pieno di una crisi. Cercate di tenere duro e continuate a impegnarvi sul fronte lavorativo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Leone

Cari leoncini, bello questo cielo per chi è alla ricerca dell'amore. Le prossime ore saranno piene di passione e anche sul lavoro arriveranno belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Vergine

Cari vergine, la giornata di oggi è un po' caotica ma niente paura, riuscirete a gestirla al meglio con un po' di concentrazione. Sul lavoro concedetevi un po' di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Bilancia

Cari bilancia, è arrivato il momento di dedicarvi all'amore con più spensieratezza e senza paure. Il lavoro, per ora, può aspettare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, la giornata di oggi parla di emozioni forti quindi godetevi questo periodo senza troppi pensieri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti.



Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Sagittario

Cari sagittario, sta arrivando un bel momento per l'amore quindi sfruttatelo al massimo. Sul lavoro cercate di rimettervi in riga perché presto le vacanze finiranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Capricorno

Cari capricorno, in questo periodo avrete modo di testare le vostre potenzialità ma dovete impegnarvi fin da subito. È finito il momento dei giochi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Acquario

Cari acquario, arrivano belle notizie per chi ha voglia di cambiamenti e novità sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 agosto 2022: Pesci

Cari pesciolini, attenzione in amore perché potreste avere fin troppi spasimanti. Sul lavoro arrivano invece belle riconferme e soddisfazioni ma adesso è tempo di vacanze.