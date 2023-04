Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata è ideale per fare un bel viaggio o cambiare semplicemente atmosfera. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi troppi problemi perché tutti vi rispettano e stimano. L'amore è favorito, specialmente se siete ancora single.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023: Toro

Cari toro, bella questa giornata da tutti i punti di vista. Oggi sarete particolarmente romantici e il partner ne sarà felice. Sul lavoro arriva il momento delle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi è la giornata ideale da dedicare ai sentimenti e, se siete single, a uscire con quella persona che vi piace. Sul lavoro tutto procede al meglio ma cercate di non scatenare conflitti inutili con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, siete davanti a un bivio dal punto di vista lavorativo quindi sarete messi davanti a una scelta. Per quanto riguarda l'amore arriva un momento di fortuna.



