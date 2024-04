Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 11 aprile 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 11 aprile 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, è un cielo bellissimo e addirittura tranquillo, l'unico problema di questo momento è l'iperattività, quindi i problemi possono arrivare solo dal moltiplicarsi degli impegni, dalla difficoltà di trovare momenti per ricaricare le energia, e da un turbinio di cose da fare e posti dove andare. Cercate di non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Toro

Cari toro, siete pensierosi in questa settimana, ma non siete voi il problema, piuttosto vi ritrovate a prendere cosceinza che intorno a voi ci sono persone che per molto tempo hanno portato maschere che non coincidono con il loro vero essere. Ora, con giove nel segno che illumina gli angoli bui della vostra vita, avete le idee più chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi questo giovedì è una giornata positiva e proficua. Contatti promettenti arrivano da altre città, dagli spostamenti, è il periodo giusto per riprendere quota e ritrovare slancio. E questo vale anche e sopratutto per chi è reduce da delusioni di cuore nel mese di marzo, crisi ormai superata., guardate avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, attesa, ma sabato e domenica saranno giornate importanti per i progetti, più ci avviciniamo alla fine di aprile, più le vostre idee saranno vincenti e tutte da sfruttare e realizzare. Venere è ancora dispettosa per voi, quindi sul fronte dei sentimenti dovrete aspettare maggio che sarà il mese della riscosaa, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Leone

Cari Leone, tendete alla critica anche esasperata perchè nel momento in cui partite con un progetto volete farlo al meglio. In questi due giorni quindi l'agitazione e il nervosismo potrebbero esasperare chi collabora con voi. Il periodo è buono e i successi non mancano quindi, tenete a bada per qualche ora queste tensioni passeggere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, è il momento per liberarvi di un peso, ma anche per realizzare qualcosa di importante. Nell'ultimo mese il vostro cielo è stato segnato da un aumento di pesi e responsabilità, vi siete sacrificati per qualcuno che, con molta probabilità, non ha ritenuto nemmeno di dirvi grazie. Ora è il momento di liberarvi e pensare di più a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, da oggi avrete dalla vostra un bella luna che aumenta la creatività, l'energia e l'entusiasmo, in arrivo quindi due buoni giorni promettenti. In amore state cercando di ritagliarvi più spazio, ma attenzione a come lo fate perchè venere è ancora opposta, quindi ponderate bene le vostre mosse: niente dispetti o ripicche inutili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, lontano dalle complicazione si sta meglio, anche se voi a volte ve le andate a cercare. Continuate ad essere non solo iper critici ma anche super esigenti. Questo perchè voi siete prima di tutto severi con voi stessi, ma per gli altri subire il vostro continuo esame può essere davvero pesante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo giovedì nasce favorevole, avete voglia di frequentare persone nuove, portare avanti un progetto, soci e collaborazioni richiamano la vostra attenzione. Anche per i contratti e le negoziazioni è ora il momento di muoversi se sperate di migliorare la vostra posizione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, l'amore per ora è in secondo piano, non ci sono discussioni particolare, ma siete voi che siete più concentrati su altre questioni: aquisti, vendite, trattative, e sopratutto lavoro. La seconda parte di aprile sarà certamente migliore della prima, ma per tornare a pensare all'amore bisogna attendere maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, se volete fare colpo su qualcuno in amore queste stelle vi danno man forte. Rivolgendomi ai single dico che in questi giorni l'oggetto del vostro desiderio che vi impegnate a conquistare potrebbe essere solo di passaggio, nel senso che a maggio potreste voi non vederlo più con gli stessi occhi. Se c'è noia, in amore e sul lavoro, bisogna pensare a dei cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, vi piace una persona? Avete un progetto in mente? Agite. Forse solo nel mattino vi sentirete più affaticato oggi, ma poi andate in grande ripresa. Se siete circondati di persone che vi annoiano e non vi stimolano siete voi che dovete cambiare e cercare confronto, collaborazione o compagnie più in sintonia con voi.