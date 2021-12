Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore c'è qualche tensione ormai da tempo quindi massima cutela nei rapporti con il partner. Dal punto di vista lavorativo va meglio e le prossime saranno giornate positive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021: Toro

Cari toro, tenetevi pronti perché oggi l'amore busserà alla vostra porta e porterà una nuova ventata di energia positiva nella vostra vita. Sul lavoro si procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli oggi avete ancora la luna nel segno e questa giornata si prospetta molto importante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro alcuni hanno già cambiato gruppo o mansione e si sentono decisamente meglio rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore tutto procede abbastanza bene ma da domani, con la luna nel segno le emozioni saranno alle stelle. Sul lavoro c'è troppa ansia ma cercate di stare calmi e affrontare le prove con serenità.



