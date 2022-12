Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, è arrivato il momento di chiarire le cose con il partner e sul lavoro, non rimandate più i vostri progetti importanti, datevi da fare adesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore siete un po' polemici oggi ma meglio dosare bene le parole. Sul lavoro attenzione alla sfera finanziaria, forse state spendendo un po' troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore non guardate sempre al passato ma godetevi il presente. Sul lavoro, se ci sono stati problemi di recente vedrete che riuscirete a trovare la giusta soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore sta tornando un po' di serenità finalmente e se una storia è arrivata al termine non cercate di recuperarla a tutti i costi. Sul lavoro ci sono stati dei problemi di recente ma bisogna cercare di affrontarli con coraggio.



