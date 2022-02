Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, molto bella questa giornata per l'amore dove i problemi di coppia possono essere risolti una volta per tutte. Sul lavoro sono previsti spostamenti e anche molte novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022: Toro

Cari toro, in questa giornata le stelle vi permetteranno di riscoprire tutto il bello delle emozioni. La giornata è ideale anche per il lavoro dove riuscirete a trovare un bell'aquilibrio con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, attenzione in amore oggi perché l'umore è un po' ballerino. Sul lavoro potrebbe esserci qualche disguido con il partner ma niente di troppo grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, questo fine settimana sarà abbastanza altalenante dal punto di vista emotivo. Attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro va meglio anche se in questo weekend potrebbe trovare qualche dubbio.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione