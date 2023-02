Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questo periodo avete grandi progetti per la vostra vita ed è giusto che li seguiate sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Sta per arrivare un bel cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata c'è una bella ventata di positività tutta da riversare in amore. Sul lavoro attenzione solo a qualche conflitto inaspettato con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questo periodo dovrete affrontare dei problemi d'amore che finora avevate lasciato in sospeso. Sul lavoro bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, attenzione oggi perché la luna dissonante vi gioca qualche scherzetto in amore ma nulla di grave. Sul lavoro arrivano novità attenzione solo a qualche falso amico.



