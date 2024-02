Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questa giornata di domenica scoprendo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 18 febbraio 2024. Finalmente è arrivato il weekend e il giorno di riposo per molti, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio la domenica e chi, invece, dovrà vedersela con un cielo e delle stelle che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 18 febraio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. In questi giorni sentite prepotente la voglia di rimettervi in gioco, nuovi soci e fidati alleati da trovare per poi partire verso grandi conquiste. Le emozioni non mancano oggi e non mancheranno ancora per diverse settimane, quindi godetevele e mettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Toro

Cari toro, questa domenica 18 febbraio per voi porta piccoli dubbi su questioni di lavoro che non evolvono e rappresentano una preoccupazione: per esempio per chi non ha un tempo indeterminato, per chi lavora part time e vorrebbe di più. Rimandate la discussione su accordi importanti e curatevi di tutte le questioni legali. Anche in amore ci sono tensioni e attenzione alle cantonate: gli amori che nascono ora hanno il fiato corto, sono all'insegna del carpe diem, ma niente di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, ancora non è arrivato il tempo perfetto che vi vedrà vincitori assoluti, ma qualcosa sta già cambiando e lo avvertite chiaramente, sopratutto a livello lavorativo e profesisonale. State studiando nuove strategie all'insegno del meno è meglio. Se dovete fare una richiesta diretta, non solo in lavoro, ma anche in famiglia, fatela con convinzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, finalmente niente più disturbo dalle opposizioni planetarie. Con il socio o il partnere giusto anche i più grandi progetti possono funzionare e possono essere portati avanti. Basta rimpiangere qualcosa perso nel passatio: non può tornare tutto come un tempo. La vita è cambiamento continuo e vince chi si adatta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Leone

Cari leone, non trasformate la vostra rabbia in agitazione per tutti quelli che vi circondano. Siete insofferenti e sconvolti da scontri e discussioni recenti, avete pensieri legati a qualche probleima economico, ai conti che non sempre tornano e vi arrovellante nei dubbi sulle scelte fatte recentemente. Mantenete la calma. Amore molto conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, un pò di nervosismo oggi con questa luna, si fa sentire, ma il vostro cielo è ancora molto positivo e vi porta grandi occasioni. Quindi si tratta solo di nuvole passeggere. Oggi arrivano critiche, commenti poco graditi, anche sui social, ma non gli date peso e fateveli scivolare addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia,siete più consapevoli, avete più autostima e siete anche nettamente in ripresa dal punto di vista fisico: grande carica che torna anche a livello emotivo. Questo vuol dire che sarete pronti a dire quello che pensate e a non farvi più mattere i piedi in testa per quieto vivere, come avvenuto recentemente..

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, le valutazioni sull'amore e sul vostro rapporto attuale, vanno fatte con giudizio e riflettendo bene, perchè gli amori in questo momento sono in piena tempesta. Disturbi maggiori riguardano chi ha una storia che non cresce e non evolve. Sul lavoro pensate bene prima di fare una scelta, possibilmente rimandatela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, la luna opposta vi porta un pò di stanchezza ma il cielo rimane per voi molto bello per l'amore, ma dev'essere un amore che dà non che risucchia solo le vostre enertgia: l'importante che ti faccia sorridere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, momento giusto per scelte importanti, in arrivo una gratificazione. Ripensamenti in amore, sopratutto se avete affrontato una crisi sfociata in una rottura nei mesi autunnali. Per chi è solo ancora possibile fare incontri promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, in questi giorni dovete superare le polemiche e anche mettere da parte il vostro eccessivo spirito critico e lasciarvi andare all'amore. Grandi incontri vi aspettano se siete soli, addirittura possibili colpi di fulmine. Le coppie invece, consolideranno il loro rapporto e faranno un bel salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci,la luna storta rischia di farvi dire qualche parola di troppo, quindi rimandate i chiarimenti più importanti perchè oggi non è la giornata giusta, il vostro nervosismo potrebbe farvi commettere errore di cui poi vi pentireste. Piccoli ritardi da mettere in contro.