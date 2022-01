Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore procede alla grande con una luna favorevole che vi riempie di energia. Sul lavoro è un periodo di alti e bassi e bisognerebbe trovare un accordo per migliorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022: Toro

Cari toro, oggi avete la luna contraria e attenzione a qualche piccolo ritardo. Sul lavoro i dubbi sono tanti ma meglio cercare di superarli senza troppe ansie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore è il momento di parlare chiaro e smettere di farsi i problemi. Sul lavoro arrivano nuove opportunità soprattutto per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore avete accumulato un po' di rabbia e forse sarebbe meglio cercare di calmarsi un po'. Sul lavoro bisgona fare una scelta decisiva entro aprile. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto.



