Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata parte con il piede giusto e riuscirete perfino ad avere il coraggio di fare quella dichiarazione d'amore che sentite da un po'. Sul lavoro c'è una bella energia, sfruttatela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in amore arriva il momento di affrontare un po' di cambiamenti ma senza farsi schiacciare dalla paura. Sul lavoro è il momento giusto per pianificare le vostre prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di confusione, forse siete solo stanchi e non avete voglia di ascoltare le lamentele del partner. Sul lavoro bisogna evitare le provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore a non avere un atteggiamento troppo orgoglioso. Sul lavoro meglio non fare troppo, sentite un forte bisogno di riposarvi.



