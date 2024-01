Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata di giovedì con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più viziati e coccolati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti. Come andrà questa nuova giornata in termini di lavoro, sentimenti, benessere e fortuna per i dodici segni dello zodiaco. Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 gennaio, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà preziosi consigli su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Scopriamoli tutti nel dettaglio, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, c'è tanto da fare in questo periodo ma devi mettere ordine alle priorità o si rischia una confusione che può portare anche poca tranquillità e traformarsi in nervosismo. Svolte positive a breve, in questo momento raccomandiamo prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Toro

Cari toro, anche se non c'è ancora il massimo l'importante è stare bene, nonostante la fatica e gli impegni riuscite ad avere soddisfazioni. Attenzione agli attacchi che potreste subire da chi vi è nemico ma anche da chi vi è più vicino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, nulla deve crearvi disagi eccessivi come successo nel recento passato, perchè a inizio di questo mese di gennaio probabilmente avete affrontato giornate complicate, ma ora le cose migliorano. Nelle relazioni dovrete testare il terreno e capire se potete ottenere le conferme che cercate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro,nervosismo inevitabile in queste ore. Se vi state rendendo conto che state vivendo una situazione troppo pesante e poco soddisfacente per voi, prendete una decisione e liberatevi di legami che vi fanno solo soffire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Leone

Cari leone, questo è un periodo interessante che vi garantisce un discreto successo, le uniche incertezze potreste averle a livello economico. Fate tanto ma vi sembra di guadagnare troppo poco. Forse nell'ambiente di lavoro c'è qualcuno che non aspetta altro che attacarvi per buttarvi giù, ma questo è il destino delle persone più brillanti e voi saprete trovare un modo per gestire la situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, cerca di organizzare bene le cose sul lavoro in queste giornate così piene di impegni. Hai tanta voglia di fare, ma ti accorgi che sei stanco, nervoso, perchè forse ti rendo conto che ti servirebbe un piccolo aiuto in più. Cercalo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia,non è un periodo semplice per voi. Le insicurezze rischiano di diventare un limite, non fate sempre paragoni con le persone che avete intorno, non cadete in questa trappola e andate avanti per la vostra strada. Non dite le prime cose che vi vengono in mente in un momento di sfogo, perchè c'è rischio di pentirvene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione,pronti a irpartire con coraggio? Oggi avete la luna opposta quindi attenzione alle provocazioni e tenete sotto controllo nervi e lingua. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dire cose di cui poi potreste pentirvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario,voi siete il segno che sognadi sempre fuggire da una vita monotona. Poichè buttare tutto all'aria non si può, fate scelte che portino aria nuova nella vostra vita. Trasgressione per rimediare alla noia nei sentimenti, nuovi incontri per chi è in cerca dell'anima gemella e tanta voglia di un'esperienza all'estero per i più giovani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, per voi stelle libere, aperte, imnportanti. Ci sarà sempre qualcosa che non va, ma in realtà in questo momento forse è perchè ci sono tante occasioni. Fatevi valere, dedicatevi ai vostri progetti e alle vostre idee che possono avere successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, non tutti possono buttare all'aria la vita presente per cambiare,come vorreste tanto fare voi, anche perchè al momento Giove vi invita alla prudenza con i soldi. Sappiate che la situazione migliora, guardate avanti con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2024: Pesci

Cari pesciolini, momento di pausa di riflessione, anche in amore. Soddisfazione per chi lavora in proprio e ha contatti con il pubblico. Dimenticate la tristezza e concedetevi novità.