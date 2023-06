Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, in amore per chi si vuole bene c'è la possibilità di iniziare a progettare il futuro. I single possono fare nuovi incontri ma meglio non incastrarsi in situazioni complicate. Sul lavoro la prossima settima settimana ci sarà modo di ottenere di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023: Toro

Cari toro, in amore meglio andarci con i piedi di piombo nelle nuove relazioni e attenzione a qualche attrito con il partner causata da un po' di stress. Sul lavoro meglio non fare scelte troppo avventate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, se siete single iniziate a guardarvi intorno perché potreste conoscere persone speciali. Tornano le emozioni nella vita privata e sul lavoro le idee sono tante e vincenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2023: Cancro

Cari cancro, bella questa giornata che vi vede protagonisti e anche desiderosi di stare a contatto con la gente. Sfruttate tutta la grinta di oggi per trascorrere una giornata all'aria aperta e ricaricare le batteria prima dell'inizio della settimana.



