Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore bisognerebbe mettere le cose in chiaro con il partner, soprattutto se c'è del malcontento. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma le soddisfazioni sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022: Toro

Cari toro, presto avrete la luna favorevole ma per ora bisogna avere ancora un po' di pazienza. Sul lavoro state per iniziare una nuova collaborazione. Attenzione solo ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, è un po' sottotono questa mattinata per l'amore anche se nelle ore pomeridiane tornerà una bella armonia di coppia. Sul lavoro siete in attesa di una riconferma che arriverà presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, bello questo inizio di settimana per l'amore. Chi ha vissuto un momento di down potrà ripartire alla grande con il partner di sempre. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'ansia. Con la calma riuscirete a fare tutto.



