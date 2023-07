Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questa è una giornata che vi farà pensare ai soldi. Non tutto ciò che desiderate si potrà realizzare perché troppo costoso. Avete bisogno di sistemare le finanze e c'è anche una certa voglia di rispondere a tono a qualche provocazione. Venere è amica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi non è la migliore della settimana e il consiglio è proprio quello di stare alla larga dalle complicazioni. Giove resta nel segno e permette di superare molti fastidi. Oggi e domani qualcuno potrebbe farvi innervosire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, bello questo cielo per i sentimenti quindi lasciatevi andare in amore. Questo è un periodo di grandi novità nella sfera emotiva e sul lavoro c'è qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, questo è un periodo di ricostruzione per voi. Avete un forte senso di rivalsa e questo vi porterà ad avere molto successo. Potrebbero esserci piccoli ritardi ma non dovete preoccuparvi, ogni cambiamento che nasce adesso vi porterà lontano.



