Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, avete una grande voglia di fare cose e condividere momenti d'amore anche se non sapete bene come. Sul lavoro arrivano belle novità entro domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022: Toro

Cari toro, la luna è favorevole e aiuta in amore soprattutto i single che hanno già qualcuno che gli piace. Sul lavoro aspettatevi una bella risposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore attenzione a cosa dite perché oggi sarebbe meglio tacere il più possibile. Attenzione se avete a che fare con gemelli o pesci. Sul lavoro dovete stare attenti alle persone che vi circondano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è dissonante quindi attenzione oggi, soprattutto nelle ore pomeridiane. Se a lavoro state vivendo un momento critico, non fate azzardi. Potrebbero esserci polemiche con qualcuno del capricorno.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 marzo 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione