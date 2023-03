Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, preparatevi all'ingresso della luna nel segno che porterà un po' di malumore nella vostra vita privata, almeno nelle prime ore del giorno. Sul lavoro meglio tirare fuori un po' di pazienza perché ne avrete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023: Toro

Cari toro, le stelle di oggi parlano di una giornata che metterà alla prova le nuove relazioni. Sul lavoro, così come in amore, il consiglio è quello di mettersi più in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questo ultimo periodo sono stati molti i nuovi incontri ma forse non avete ancora trovato l'anima gemella. Meglio cercare di capire cosa state cercando davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, oggi attenzione perché le stelle vi rendono particolarmente agitati. In amore possibili battibecchi e sul lavoro meglio non cadere nelle provocazioni degli altri.



