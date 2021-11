Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, ci vuole molta pazienza in amore, soprattutto se avete in ballo due storie. Sul lavoro, anche se sembra che avete tutto e tutti contro non bisogna rassegnarsi ma continuare a combattere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021: Toro

Cari toro, fate attenzione a quello che dite in amore perché il nervosismo potrebbe giocare brutti scherzi. Sul lavoro bisogna valutare bene le proposte prima di firmare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore potreste essere innervositi da qualcuno quindi massima attenzione. Anche sul lavoro potrebbe esserci qualche scontro, soprattutto con colleghi poco disponibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, Venere è opposta e la situazione in amore non è proprio delle migliori. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante ma tutto dipende da ciò che avete seminato.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 novembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione