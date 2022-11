Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore non bisogna perdere tempo con relazioni che non possono avere un futuro. Sul lavoro attenzione a non farsi prendere dalle insicurezze, cogliete le nuove occasioni con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore ci sono delle difficoltà da superare, soprattutto se avete rotto da poco con il partner. Sul lavoro attenzione a non discutere troppo con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore avete bisogno di cambiamenti, siete stanchi di fare sempre le stesse cose. Sul lavoro, cercate di trovare una mediazione con i colleghi anche se oggi farete un po' fatica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore tutto procede al meglio quindi godetevi questo momento. Sul lavoro bisogna ricominciare a impegnarsi.



