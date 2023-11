Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo cielo comporta una sorta di riflessione e tensione che domani sparirà quindi non affaticatevi troppo. Chi lavora con il proprio fisico tra oggi e domani sarà più stanco. L'amore ha bisogno di più tempo per essere vissuto in maniera interessante. Forse in questi ultimi giorni ci sono state un po' troppe distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023: Toro

Cari toro, questa giornata permette un recupero anche a livello sentimentale. Ottobre è stato difficile per le relazioni ma entro domani bisognerà capire cosa non va per andare avanti. Il lavoro è supportato da Giove nel segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo sabato vi permetterà di prepararvi a una domenica interessante che sarà utile anche per l'amore. Se una storia è in crisi bisognerà capire se vale la pena continuare. Questo cielo è valido per liberare la mente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo fine settimana parte in maniera strana. Oggi c'è una luna contraria e una Venere tesa, poi un pomeriggio migliore e una domenica interessante. Non mandate all'aria una storia solo per un vostro momento di gelosia. A dicembre la situazione sentimentale migliorerà. Questo cielo aiuta gli studenti e chi vuole portare avanti progetti di lavoro.



