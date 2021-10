Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna entra oggi stesso nel vostro segno quindi dovreste approfittarne per incontrare nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di qualcosa di nuovo e le occasioni per cambiare stanno arrivando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore sono giornate interessanti di preparazione all'entrata della luna nel segno, il 21 del mese. Sul lavoro, bisognerà portare avanti i propri progetti e tenersi aperti a possibili cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la mattinata è leggermente sottotono con qualche tensione da affrontare. Sul lavoro non bisogna sottovalutare i nuovi incontri e le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore il pomeriggio è leggermente sottotono ma non bisogna pensare al passato. Sul lavoro avete voglia di cambiamento e di provare nuovi percorsi.



