Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, avete un grande desiderio di fare e recuperare il tempo perso. Cercate, però, di non strafare. Oggi la luna è favorevole e vi porterà a prendere decisioni importanti. L'amore è in fase di verifica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023: Toro

Cari toro, cercate di curare di più il vostro benessere perché questo è un periodo particolarmente stressante che vi metterà alla prova. L'amore torna protagonista e regala belle emozioni ai single ma anche a chi è in coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questo mercoledì c'è un po' di nervosismo nell'aria. Cercate di gestirlo al meglio e di non farvi assalire dai dubbi. Avete vissuto cambiamenti emotivi profondi e adesso si vedono le conseguenze. La buona notizia è che nonostante tutto potrete avviare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, in questi giorni tornano vive le emozioni e avrete la netta sensazione di sentirvi meglio, più motivati e soddisfatti. Sul lavoro arrivano nuove occasioni e anche qualche conferma.



