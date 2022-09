Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022: Ariete

Cari acquario, in amore c'è qualcuno che vi sta facendo battere il cuore e se siete convinti, buttatevi. Sul lavoro tutto procede alla grande. Buoni i rapporti con i colleghi del segno dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022: Toro

Cari toro, questa giornata è molto buona per i sentimenti e bisognerebbe cercare di sfruttare il favore delle stelle. Sul lavoro non ci sono grosse novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna regala emozioni forti, basta sapere con chi condividerle. Sul lavoro siete stimati da tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, arrivano belle novità in amore anche se non sapeta ancora cosa volete. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma c'è ancora modo di crescere.



