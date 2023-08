Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, questo weekend necessita di relax: sono troppi i dubbi sorti ultimamente. Tensioni e perplessità riguardano anche alcune coppie generalmente affiatate. Evitare atteggiamenti ostili e distanze provocatorie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023: Toro

Cari toro, sono diverse le coppie - da quelle recentemente nate a quelle di lunga durata - che stanno affrontando tensioni o inaspettati problemi familiari. Anche se l'anno resta favorevole, sarebbe il caso di riformulare programmi e progetti, adattandoli all'attuale stato delle cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, si prospetta per voi un piacevole weekend: importante vivere l'amore in maniera serena. Possibili nuove conoscenze, anche semplicemente per amicizia. Consigliabile relax, soprattutto se avete problemi fisici, ma il momento è favorevole per risolvere intoppi professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, il fine settimana potrebbe rivelarsi controproducente per coloro che vogliono strafare. Piuttosto queste giornate restano favorevoli per programmare cose imminenti da fare. Se possibile, sarebbe il caso di trascorrere del tempo a contatto con la natura.



