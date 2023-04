Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione sul lavoro a non essere troppo esigenti perché i vostri colleghi potrebbero prendersela. Per quanto riguarda l'amore, cercate di ritrovare un po' di intimità con il partner che, forse, avete un po' trascurato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi vi vedrà molto più disposti ad ascoltare gli altri e questo migliorerà l'ambiente lavorativo e il rapporto con i colleghi. In amore tutto procede bene, emozioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata vi vede alle prese con nuovi progetti personali e lavorativi. Avete voglia di rimettervi in sesto e puntare in alto. Sfruttate questo momento di grinta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, bella questa giornata per lasciarsi andare in amore e seguire il proprio istinto, soprattutto se c'è qualcuno che vi fa battere il cuore. Sul lavoro arriva una fase di maggiore stabilità.



