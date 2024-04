Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 aprile 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i 19 aprile 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, questo fine settimana sarà fatto di giornate attive, la primavera è la vostra stagione e voi siete in piena corsa, sembrate non volervi fermare più e invece, ancora crescerete da giugno in poi. L'unico consiglio da darvi è quello di fare pò di attenzione alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Toro

Cari toro, pensare al passato e arrabbiarsi è inutile. Non mollate i progetti che sono all'inizio, dovete crederci perchè se vi impegnerete e sarete determinati a farli funzionare a breve, e sicuramente dal 7 maggio, avrete delle risposte positive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, ci sono fastidi in questo fine settimana e persone che vi annoiano che per questo dovete allontanare. In amore state cercando di recuperare un rapporto dopo una brutta crisi nelle scorse settimane, ma dovete essere in due a volerlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, questo weeekend cercate di recuperare un pò di tranquillità. C'è ancora baruffa nel cielo dell'amore e le tensioni ancora affliggono i rapporti di coppia. Pian piano si torna a recuperare posizioni sul lavoro, fatevi largo mettendo sul tavolo le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Leone

Cari Leone, c'è qualcuno che vi contrasta e voi non riuscite a evitare le polemiche e a non dire la vostra, ma c'è chi non la manda giù. Questi contrasti sul lavoro vi causano gran nervosismo, i rapporti che nascono ora potrebbero diventare importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, questo vostro cielo è ancora segnato da un pò di nervosismo, siete concentrati sulle questioni materiali. Secondo voi niente serve senza base pratica, amore compreso. Ci si può voler bene, ma è importante la tranquillità economica. Qualcuno sparla di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, un pò volete cambiare e un pò siete spinti dal senso di rivalsa e volete far sentire la vostra voce e imporre vostreeì idee.Dovete attendere ancora un pò perchè da giugno in poi la vostra riscossa sarà clamorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, le persone polemiche e critiche vi fanno innervosire, non riuscite a non arrabbiarvi ma nessuno vi ha imposto di fare alcune scelte che vi hanno esposto proprio alle critiche di quelle persone, e questo dovete riconoscerlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, a voi piace andare al sodo e infervorarvi per ciò che amate, perciò pretendete che il vostro entusiasmo sia contagioso e condiviso: volete avere attorno solo persone forti e volitive, che vi aiutino a spiccare il volo, ed è un desiderio comprensibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, piano piano tornerete ad essere più tranquilli, alcune preoccupazioni legate alla casa e alla proprietà si risolveranno a maggio. In amore in questo momento avreste bisogno di maggiori certezze, anche quelle arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, questa per voi sarà una giornata piena di cose da fare, il che potrebbe portare in serata ad accusare la stanchezza. In amore c'è qualche opportunità in più anche occasionale, attenzione però perchè in questo momento c'è il rischio di sopravvalutare le persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci,volete dire pane al pane a chi vi sottovaluta. Sarete tirati dentro a delle dispute, anche stimolanti, ma il rischio di eccedere con le polemiche oggi c'è tutto. L'amore va a gonfie vele, se siete ancora in cerca dell'anima gemella a maggio avrete buone occasioni.