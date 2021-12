Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbe emergere qualche problema soprattutto se si è già vissuta una crisi di recente. Sul lavoro meglio tenersi lontani dalle provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021: Toro

Cari toro, iniziate a sentire delle emozioni speciali nei confronti della persona che state frequentando. Sul lavoro qualcuno vi chiederà una mano e anche un prestito. Arrivano nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna non è più nel segno anche se la voglia di amare è sempre tanta. Sul lavoro dovreste pensare di più a voi stessi e smetterla di mettere gli altri e le loro esigenze davanti alle vostre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, siete un po' pensierosi oggi perché qualche problema familiare vi turba. Sul lavoro aspettatevi bei risultati in vista delle prossime settimane.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione