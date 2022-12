Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore non bisogna buttarsi giù se le cose non stanno andando come sperato, le difficoltà vanno affrontate con coraggio. Sul lavoro, invece, ottime notizie, tutto procede nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di stress ma meglio non assecondarlo troppo. Sul lavoro sta per arrivare una svolta, fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, le stelle di oggi parlano di nuovi amori quindi non abbiate paura di iniziare una nuova relazione. Sul lavoro continuate a lavorare sodo e fidarvi del vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore perché sembrano esserci degli ostacoli. Sul lavoro se siete liberi professionisti, impegnatevi adesso per godervi un po' di vacanze natalizie.



