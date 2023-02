Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata massima attenzione in amore perché avete la luna opposta. Per quanto riguarda il lavoro bisogna tenere sotto controllo i soldi e affrontare le questioni irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023: Toro

Cari toro, oggi avrete una grande voglia d'amore quindi se siete single non chiudetevi in casa mentre le coppie potranno vivere bellissime emozioni. Sul lavoro ci vuole un po' di cautela perché con Mercurio dissonante non va tutto alla perfezione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, bella questa giornata per vivere al massimo le emozioni. Organizzate qualcosa di bello con il partner e sul lavoro cercate di pensare a cosa volete davvero nel futuro e iniziate a fare progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore attiva una bellissima ondata di positività da sfruttare al massimo. Sul fronte lavorativo, invece, cambiamenti in vista, ma positivi.



