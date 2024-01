Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 gennaio, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, in questo momento c'è una grande voglia di stabilire cosa fare nei prossimi mesi, da maggio a luglio vivrete dei momenti di svolta e potete iniziare a pensare ora a cosa fare, tenendo in mente che potete tutto: cambiare città, trovare un nuovo lavoro, liberarvi di un legame e trovarne uno nuovo. Domenica è già una giornata chiave in questo senso, sfruttatela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Toro

Cari toro, non accettate i consigli di chi vi sta intorno e andate avanti per la vostra strada. Certo, in questi giorni siete agitati, nervosi. Probabilmente avete bisogno di un appoggio maggiore da chi vi è vicino, ma poi quando ti viene offerto tu lo rifiuti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste sono ancora giornate ricche di tensione, vi sentite un pò sottotono. Date spazio in amore solo alle cose concrete,reali, sincere, che vi danno forza e non trascinatevi invece in legami inutili che vi tolgono tempo ed energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, incertezze sul fronte sentimentale. E' in arrivo anche quale opposizione che si tradurrà nella necessità di chiarimenti a livello famigliare. Qualche incomprensione è da mettere in conto. Riflettete bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Leone

Cari leone,periodi di alti e bassi, però in questo momento i risultati sono buoni. Quello che non vi convince è che forse vi sentite sfruttati, pensate di fare tanto ed essere valorizzati poco, per questo volete di più. In amore chi è in bilico tra due storie deve decidere, possibilmente entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo è bello per chi vuole recuperare un legame, per chi punta al successo, per chi lavora con il pubblico, le stelle vi aiutano. Nonostante Saturno che vi provoca un pò di ansia e vi tende trappole, siete molto sostenuti da questo cielo. Bando alle reticenze se via piace una persona.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, andate avanti con i piedi di piombo. Forma fisica affaticata, la coppie con qualche problema dovranno affrontare un momento particolare, di chiarimenti, per capire poi che strada prendere. Atennzione anche alle parole: riflettete prima di parlare per evitare di fare danni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, l'agitazione resta, e anche la pigrizia. La luna oggi vi porta un gran senso di apatia ma quello di cui avete bisogno più di tutto in questo momento è il sostegno degli altri. Siete abituati a fare molto da soli, ma ora vorreste una mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, quando vi trovate di fronte a chi non vi capisce, voi vi arrabbiate e vi sentite frustrati. Non esagerate però, perchè le incomprensioni possono capitare, bisogna trovare un equilibrio. Agite per regolare i conti in sospeso prima dell'estate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, tenetevi lontani dalle polemiche che fanno perdere tempo, e ricordatevi sempre che il tempo è denaro. In questo momento i soldi sono qualcosa di cui dovreste occuparvi perchè avete grandi progetti ma non dovete fare il passo più lungo della gambra. In amore possibili ripensamenti e addirittura il ritorno di un amore del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, dovete trovare nuovi riferimenti per il futuro, ma credere nell'impossibile è la vostra vera forza. Pensare sempre che sia possibile anche l'impossibile vi spinge a raggiungere ciò che per gli altri è inarrivabili. Se sentite il bisogno di cambiare in amore, questo è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, finalmente siete più tranquilli dopo un inizio anno davvero agitato. Questo è in particolare ottimo momento per chi lavora con la creatività. Perdonate chi ha sbagliato e adoperatevi per far dimenticare anche i vostri errori.