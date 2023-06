Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, oggi le cose non andranno come previsto. Ci sarà molta tensione nell'aria che porterà a qualche litigio sul lavoro ma anche nella vita privata. Attenzione anche ai soldi. Quella di oggi è una di quelle giornate da lasciar passare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023: Toro

Cari toro, occhio alle uscite di denaro oggi perché potrebbero essere eccessive e costringervi a cambiare qualcuno dei vostri piani. Questo lunedì permette di portare avanti molti progetti anche se c'è un po' di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è Mercurio che transita nel vostro segno quindi sfruttate al massimo questa giornata per fare di più e curare i rapporti con gli altri. In amore è prevista una bella serata ricca di emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2023: Cancro

Cari cancro, in questa giornata vivrete con maggiore serenità rispetto ai giorni scorsi. Sul lavoro arrivano novità e riconferme e per l'amore ottima la serata per lasciarsi andare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 giugno 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione