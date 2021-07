Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Ariete

In amore, cari ariete siete piuttosto risoluti e questa Venere in ottimo aspetto vi dà una mano. Per quanto riguarda il lavoro la giornata parte bene e arriveranno belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Toro Cari toro, dovete mantenere la calma e non dire tutto quello che vi passa per la testa. Questa è una giornata piuttosto nervosa e sul lavoro sentite l'esigenza di cambiamento ma per ora bisogna pazientare. Attenzione anche alle finanze. Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, attenzione perché potrebbero emergere discussioni in amore ma niente di irrisolvibile. Per quanto riguarda la sfera professionale questo è un periodo promettente. Concentratevi su quello che vi piace di più. Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, in questa giornata non dovete pensare al passsato, imparate a voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare progetti in vista dell'autunno e non mancheranno le soddisfazioni.



