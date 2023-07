Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, le eventuali dispute di lavoro o competizioni non vi devono abbattere. Giornata buona per risolvere un contenzioso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023: Toro

Cari toro, è un momento frenetico questo per voi. Tutto sembra agitato anche se questo periodo critico presto sarà solo un ricordo, soprattutto da settembre/ottobre. Anche l'amore batte la fiacca.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, puntate sui sentimenti perché gli incontri sono stimolanti. Non siate preoccupati per il lavoro e non sprecate le occasioni per rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, possono riaffiorare piccole malinconie ma questo fa proprio parte della vostra vita. Di solito sognate amori impossibili ma spero che abbiate trovato già un riferimento.



