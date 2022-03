Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è opposta e crea sia oggi che domani qualche piccolo disagio d'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio prendersi una pausa per staccarsi dallo stress. Andrò meglio la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022: Toro

Cari toro, in amore sta andando meglio e avete di fronte un weekend davvero promettente. Sul lavoro siete pieni di energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna torna attiva e rende le emozioni ancora più forti di prima. Sul lavoro non stancatevi troppo e cercate di circondarvi di persone positive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è dissonante e sia oggi che domani sarebbe meglio evitare le polemiche. Sul lavoro arrivano nuove proposte che promettono bene. Cercate di non fermarvi anche se siete stanchi.



