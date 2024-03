Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, questo è un momento bellissimo, è un cielo che fa venire voglia di fare tante cose, una marcia in più questa perchè voi già di natura siete molto propositivi e ottimisti. Quindi si salvi chi può, ma in senso buono! Belle sorprese non mancheranno e sono già in arrivo. Sfruttate questo momento anche per prendervi cura del vostro fisico, l'ottimismo e le ritrovate energie vi aiuteranno a gestire meglio o anche a superare qualche acciacco. Anche chi ha vissuto tensione nei rapporti recentemente ora noterà un miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Toro

Cari toro, questo per voi è un anno di verifiche, quindi le stelle non ve la rendono certo facile. Ma io continuo a pensare che questo giove vi mette alla prova e vi invita ad esaminare attentamente le situazioni che non vanno per poi portarvi su una nuova strada, tante belle novità. Prima però, se ci sono stati errori in passato è ora di riconoscerlo, mentre chi è impegnato in progetti nuovi deve tenere duro. Chi si sta trascinando in un rapporto che già da tempo non ha più ragione di essere agisca di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questo martedì 19 marzo le stelle sono al lavoro per spingervi a ritrovare nuove motivazioni, sopratutto sul lavoro. Questa venere in opposizione invece vi sprona a guardare in fondo al vostro cuore e ad affrontare la realtà, prendendo atto di tutto ciò che non va in un rapporto. Difficoltà in coppia, ma anche i cuori solitari non riescono in questo momento a gestire le loro relazioni con la leggerezza che li contraddistingue. Alcune verità nascoste sono emerse negli ultimi giorni e ora bisogna farci i conti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, questa primavera risveglia il vostro cuore e la vostra voglia di innamorarvi. C'è tanta voglia di aprirvi e vivere nuove esperienze. I nuovi incontri sono carichi di possibilità, quindi l'unica cosa da non fare assolutamente in questo momento è chiudersi in casa. Valutate con molta attenzione chi vi avvicina e, anche se sei reduce da delusioni passate, anche recenti, ricorda che un'amicizia non si nega a nessuno, poichissà potrebbe trasformarsi in una passione o addirittura in un amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Leone

Cari Leone, questa giornata è un pò controversa per voi. Siete già impegnati a fare programmi a lunga scadenza per i prossimi mesi e fate bene, perchè da giugno in poi le vostre iniziative saranno fortunate. Al momento sul lavoro o in famiglia siete occupati e preoccupati da qualche controversia, mentre le coppie sopravvissute alla venere in acquario ora possono tornare a una situazione di maggiore tranquillità e complicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo va abbastanza bene per le proprietà, il lavoro, le vostre attività e le vostre cose materiali, ma c'è sempre questo Saturno che incombe e che vi impone a tagliare il superfluo. Una cosa che per voi, spiriti pratici che odiano gli sprechi non dev'essere troppo diffiicile, perciò date vi da fare. In realtà, quello di valutare tagli, se necessario, è un consiglio che vale anche in amore dove in coppia sono esplose nuove tensioni, bisogna o fare uno sforzo di comprensione, o prendere una decisone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, siete alle prese in questo momento con piccole complicazioni che vanno risolte una volta per tutte. Ora che avete preso in mano la situazione, dicendo la vostra e uscendo dall'ombra e dal silenzio imposto per quieto vivere, c'è da agire di conseguenza. Non avete più intenzione di subire quello di cui non siete più convinti e chi vi sta accanto dovrà semplicemente prenderne atto. Se serve, tagliate con le persone che pretendono di tenervi troppo sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa venere premia tanto le vostre relazione sentimentali e spinge la vostra voglia di amare. Sul lavoro avete l'appoggio di mercurio e del sole, l'unico fastidio in questo periodo può derivarvi da marte contrario che però diventa positivo tra pochi giorni. Sicuramente da qui a fine mese risolverete molte situazioni e potrete tornare a guardare al futuro con grande ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, una situazione astrologica questa, che per voi è importante e lo diventerà anche di più nei prossimi giorni. Avete ora la possibilità di parlare in modo diretto con persone che nella vostra vita fanno il bello e il cattivo tempo. E' anche um momento di rinnovamento sul lavoro, di creatività, di fantasia. Voi dovete vivere di emozioni, creare, altrimenti vi annoiate: no a partner che sbuffano e dicono sempre no. C'è da scegliere, c'è da definire quello che volete ancora nella vostra vita e quello che non volete più perchè non fa che frenarvi e buttarvi giù invece di darvi la giusta spinta in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, anche in questa gionrata continua la fase di buona energia, solo questo inizio di settimana vi porta dei giorni un pò più pesantucci, questo non perchè abbiate stelle contrarie, ma perchè, molto probabilmente siete in attesa di risposte che per ora tardano ad arrivare, ma niente paura perchè potrebbero arrivare notizie che aspettate entro venerdì, attenzione alle questioni che riguardano casa e proprietà, amore favorito in un prossimo weekend che sarà tutto da sfruttare per vivere belle emozioni

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, è arrivato il momento di farvi sentire! Questo è un periodo molto valido per nuovi incontri, amori ma anche amicizie. L'importante è guardare avanti e non perdere tempo a pensare a chi, nel passato vi ha già detto no: ha perso la sua occasione. In questo moomento le stelle vi spingono a un rinnovamento in tutti i campi della vostra vita, e anche in amore dovete cercare nuove strade, nuove avventure, nuove persone con cui condividere il vostro percorso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, batte forte il cuore per voi: no agli amori troppo difficili o lontani, visto che voi a volte tendete a complicarvi la vita. Venere vuole che diate amore a chi vi ricambia, dopo qualche occasione sfumnata nelle settimane passate ore è un ottimo momento anche per rinegoziare contratti e accordi, da chiudere però assolutamente entro maggio.