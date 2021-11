Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, state attraversando molto probabilmente una crisi in amore quindi sarebbe meglio agire con prudenza. Sul lavoro c'è molta tensione ma sarebbe meglio non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore questo fine settimana è molto importante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è un ottimo periodo per pensare al futuro e iniziare a fare progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete qualcosa da chiarire con il vostro partner sarebbe bene farlo oggi. Sul lavoro attenzione alle questioni burocratiche da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, i sentimenti sono messi un po' in discussione oggi. Sul lavoro iniziate, invece, a pianificare il vostro futuro fin da ora.



