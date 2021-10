Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è nel segno e vi spinge a fare scelte d'amore importanti. Sul lavoro vi ritroverete a voler a mandare tutti all'altro paese ma non sarebbe la cosa più giusta da fare, quindi, massima attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021: Toro

Cari toro, sempre meglio la situazione amorosa che state vivendo con una luna che sta per entrare nel vostro segno e regalarvi molto. Giove, però, continua a essere opposto quindi sul lavoro bisogna fare attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore potreste volere una pausa di riflessione, soprattutto se siete in coppia da tanto. Chi convive sarà messo a dura prova e sul lavoro tenete gli occhi aperti perché sono in arrivo nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore potrete fare nuovi incontri interessanti che potrebbero diventare speciali nel corso del tempo. Sul lavoro vi sentite poco concentrati ma a volte capita, domani andrà sicuramente meglio. Se non vi fidate di qualcuno, seguite il vostro istinto.



