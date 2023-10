Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, arriva un periodo migliore rispetto al passato anche se non tutti i problemi si risolveranno improvvisamente. Tornate a sentirvi più liberi e ad avere più voglia di fare. In amore c'è qualche dubbio, avete paura di restare con le mani legate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023: Toro

Cari toro, in questo periodo sul lavoro sembra andare molto meglio e anche se un progetto sembra non funzionare si riuscirà a trovare una soluzione entro fine mese. In amore tornano vecchie fiamme. È un momento di recupero anche per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata che si prospetta particolarmente faticosa. Arrivano fastidi stagionali ma anche un po' di cattivo umore che vi fa perdere sicurezza in voi stessi. Oggi cercate di fare solo lo stretto indispensabile e in amore ci vuole più chiarezza con il partner e se stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, arriva un bel transito di Venere che si associa a quello di Marte, Giove e Saturno. È un ottimo periodo anche se molto faticoso dal punto di vista lavorativo e potrebbero nascere anche invidie da parte di colleghi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione