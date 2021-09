Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, l'amore procede bene e si possono vivere belle emozioni con qualcuno del leone o sagittario. Sul lavoro, meglio valutare le proposte che arrivano oggi anche perché potrebbe esserci qualcosa di interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021: Toro

Per i toro questa giornata inizia con la luna buona ma se si ha a che fare con qualcuno dell'acquario o dello scorpione bisogna fare attenzione. Sul lavoro, c'è chi è insoddisfatto e chi sta provando a iniziare nuovi progetti ma non accettate tutte le proposte che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021: Gemelli

Una luna un po' nervosa crea qualche scompiglio nella vita dei nati gemelli. Attenzione ai fraintendimenti. Sul lavoro meglio fare tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, se dovete affrontare un discorso con il partner fatelo perché questo è il momento giusto. Sul lavoro potreste ricevere una bella proposta.



