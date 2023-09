Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, arrivano giornate importanti e da domani il cielo sarà utile per chi ha questioni di lavoro da risolvere e chi vuole chiarire questioni di cuore. Favoriti i nuovi progetti ed è tanta la voglia di recuperare il tempo perso, attenzione però a non diventare impazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023: Toro

Cari toro, arriva una bella fase di recupero e finalmente vi sentirete liberi dai pesi del passato. Giove in ottimo aspetto e Saturno interessante danno una bella spinta a questa giornata. Attenzione solo in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, vi sentite molto sotto pressione in questo momento e non sapete come affrontare i problemi. Saturno dissonante ha portato rallentamenti e ritardi. L'amore va meglio ma il recupero sarà lento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2023: Cancro

Cari cancretti, questo è il periodo ideale per rimettersi in gioco e puntare su nuovi progetti lavorativi. Giove e Saturno sono in buon aspetto e aiutano. L'amore torna vivo e passionale, sfruttate questo cielo.



