Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione a questo inizio di agosto che risulta un po' difficile per voi e che porta qualche piccola insidia sul lavoro. C'è qualcuno che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Mantenete la calma il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023: Toro

Cari toro, finalmente torna la voglia di amare e di essere amati. Siete di buon umore e questo favorisce i rapporti con gli altri, anche la forma fisica torna splendente e arriva un gran bel momento di successi. Attenzione solo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, il mese di agosto porta qualche piccola sfida da affrontare ma niente paura, mantenete alta la vostra determinazione. Attenzione ai soldi, ultimamente le uscite sono state troppe.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, buttatevi nella mischia, conoscete persone nuove, frequentate ambienti diversi. Questo è il momento di coltivare i rapporti e dare più spazio alla socialità. Potreste anche incontrare l'anima gemella.



