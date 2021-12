Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, se siete in coppia meglio essere prudenti perché potrebbero nascere complicazioni per piccolezze. Sul lavoro, sia oggi che domani, ci sarà la possibilità di farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Toro

Cari toro, la luna è opposta quindi attenzione in amore perché potreste tornare a rivangare il passato. Sul lavoro meglio pensare solo al proprio gioco senza preoccuparsi dei pensieri degli altri. Attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore riuscirete a far sentire la vostra voce con la persona a cui volete bene. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da persone conosciute in passato e da cui non vi aspettavate proprio nulla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è una luna favorevole che contrasta l'influsso negativo di una Venere contraria. Per quanto riguarda il lavoro avrete belle intuizioni.



