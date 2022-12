Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore bisognerebbe evitare le discussioni, soprattutto se uscite da una situazione di litigi continui con il partner. Sul lavoro bisogna mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022: Toro

Cari toro, se state vivendo un rapporto di lunga data questo cielo vi protegge, i single, invece, possono godersi nuove avventure. Sul lavoro non siate frettolosi, le soddisfazioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, se cercate l'amore uscite di più, non restate chiusi in casa. Sul lavoro potreste ricevere nuove proposte interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, finalmente torna il sereno nella vita di coppia e riuscite a vedere un po' di luce. Sul lavoro tutto procede bene e sono in arrivo anche belle occasioni di crescita.



